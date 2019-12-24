{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко: Белоруссия и РФ не обсуждают вопрос создания наднациональных органов

По словам президента Белоруссии, переговоры Москвы и Минска сосредоточены на экономических вопросах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вопрос создания наднациональных органов в рамках Союзного государства Белоруссии и России не обсуждается в ходе переговоров по согласованию интеграционных дорожных карт. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Что касается современного момента по интеграционным вопросам - есть так называемая 31-я карта. Это план строительства наднациональных органов. Парламент, возможно, президент, будет и прочее. Мы вообще на эту тему с [президентом России Владимиром] Путиным договорились не разговаривать", - сказал Лукашенко. "Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи", - пояснил он.

По словам Лукашенко, переговоры Москвы и Минска сосредоточены на экономических вопросах. "Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕАЭС. А 31-я карта - это план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами", - добавил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Белоруссия и России остаются суверенными государствами. "Противоречия никакого нет. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси. Что такое суверенитет? Это власть над территорией. У нас есть границы, в России есть границы, власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь", - заявил Лукашенко.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Сирийские военные очистили от террористов более 320 кв. км в провинции Идлиб
В армии сообщили, что смогли войти в более чем 40 городов и деревень в южных районах провинции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС