Лукашенко: Белоруссия и РФ не обсуждают вопрос создания наднациональных органов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вопрос создания наднациональных органов в рамках Союзного государства Белоруссии и России не обсуждается в ходе переговоров по согласованию интеграционных дорожных карт. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Что касается современного момента по интеграционным вопросам - есть так называемая 31-я карта. Это план строительства наднациональных органов. Парламент, возможно, президент, будет и прочее. Мы вообще на эту тему с [президентом России Владимиром] Путиным договорились не разговаривать", - сказал Лукашенко. "Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи", - пояснил он.

По словам Лукашенко, переговоры Москвы и Минска сосредоточены на экономических вопросах. "Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕАЭС. А 31-я карта - это план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами", - добавил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Белоруссия и России остаются суверенными государствами. "Противоречия никакого нет. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси. Что такое суверенитет? Это власть над территорией. У нас есть границы, в России есть границы, власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь", - заявил Лукашенко.