Участник штурма дворца Амина: мы шли под прямой автоматный огонь

27 декабря 1979 года, началась операция "Байкал-79", в ходе которой части спецназа советской армии и КГБ СССР захватили важнейшие объекты в Кабуле, в том числе дворец тогдашнего главы Афганистана Хафизуллы Амина. О подготовке и проведении этой уникальной операции в беседе с ТАСС рассказали участники событий

На границе тучи ходят хмуро Обстановка на советско-афганской границе в конце 1970-х годов накалялась. После революции в апреле 1978 года к власти пришла Народная демократическая партия Афганистана (НДПА), а лидером страны стал генсек ЦК НДПА Нур Мухаммед Тараки. В декабре того же года он подписал с СССР Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Описание Визит Нур Мухаммеда Тараки в СССР, 1979 год © Алексей Стужин/ТАСС

Однако менее чем через год, в начале октября 1979 года, Тараки был убит заговорщиками во главе со своим заместителем Хафизуллой Амином, объявившим себя новым главой государства. Советское руководство подозревало Амина в связях с ЦРУ и опасалось, что страна при его правлении может попасть под влияние США или под влияние радикальных исламистов. В этих условиях Политбюро ЦК КПСС решило, что новым руководителем должен стать один из оппонентов Амина, бывший посол Афганистана в Чехословакии Бабрак Кармаль. В режиме строгой секретности

Операция по захвату около 20 ключевых объектов афганской столицы получила название "Байкал-79". Советский спецназ должен был атаковать, в частности, Генеральный штаб и Минобороны, штаб-квартиру военной контрразведки, Центральный телеграф, тюрьмы для политзаключенных, а также телецентр. Одной из целей стал дворец Тадж-Бек, больше известный как дворец Амина. Штурм этого укрепленного комплекса получил название "Шторм-333" и был поручен группе "Гром" и бойцам отряда спецназначения Первого главного управления КГБ СССР "Зенит". Бойцы спецподразделений прибывали в Кабул постепенно, селились на виллах в городской черте. "Я прилетел в Кабул в октябре 1979 года. Первая задача была — усиление охраны посольства, кроме того, оперативники изучали столицу Афганистана", — рассказывает ТАСС участник штурма, боец отряда "Зенит" Александр Карелин. По его словам, в распоряжении спецназовцев не оказалось качественной карты города, и оперативникам пришлось создавать ее самостоятельно. Бойцы ходили по улицам и запоминали расположение важных объектов, относящихся к Минобороны, полиции и т.д. Их активность немедленно вызвала пристальный интерес местных спецслужб, которые установили за ними наружное наблюдение. "Вот так началось знакомство с Кабулом: мы ходили по улицам, но так, чтобы для наружного наблюдения создавалась какая-то легенда. Допустим, пошли на рынок, но не напрямую, а по той улице, на которой нужно было посмотреть объекты. Не было диктофонов, ничего не было. Ходили на рынок, покупали что-то и обратно возвращались. И по возвращении на виллу все наносили на карту по памяти", — продолжает Карелин.

Описание Кабул, 1979 год © Валентин Соболев/ТАСС

Еще одной силой, которая принимала участие в штурме, стала группа "Гром", состоявшая из бойцов "Альфы". Сигнал для бойцов группы "А" поступил внезапно. В это время оперативники находились в Подмосковье, готовились к соревнованиям по троеборью. Командование сказало передать родным, что бойцы уезжают в Ярославль в учебный центр, вспоминает боец группы "Альфа" Александр Репин. То, что они отправляются в Среднюю Азию, стало понятно, когда получали экипировку. Спецназовцы летели на самолете тогдашнего председателя КГБ СССР Юрия Андропова, добавляет собеседник агентства. Конечная точка — Афганистан — стала понятна только в полете. Однако даже после приземления в аэропорту Баграм оперативники до конца не знали, какие задачи перед ними поставит партия и правительство. Бойцы расположились в недостроенных казармах недалеко от дворца Амина, "обособленным мирком", добавляет Репин. Спецназ расположился рядом с бойцами "мусульманского батальона". Это подразделение было набрано из советских военнослужащих, родившихся в азиатских республиках СССР. Батальон был дислоцирован недалеко от дворца Амина — по официальной версии, для защиты афганского лидера. Дело в том, что он несколько раз просил СССР о защите, так как не очень доверял своим согражданам. Вероятно, Амин опасался мести после убийства Тараки и развернутых им после этого репрессий. Фактор внезапности Штурм дворца Амина представлял собой сложную задачу. Укрепленный комплекс находился на возвышенности, к нему вел серпантин, который хорошо простреливался защитниками дворца. Ключевым фактором успеха должна была стать внезапность атаки. Для этого было необходимо сделать так, чтобы охрана спокойно относилась к тому, что советский спецназ, расположившийся возле дворца, постоянно перемещается на своих боевых машинах.

Описание Дворец Амина после штурма, 27 декабря 1979 года © Абрамов Андрей/CC BY-SA 4.0/cropped via Wikimedia Commons

"Мусульманский батальон" прогонял технику в ночное время, прогревал моторы. Это было нужно, чтобы отвлечь охрану, чтобы они привыкли. Естественно, стали задавать вопросы, почему техника ездит в ночное время. На это был ответ, что уже наступили сильные заморозки, и мы прогреваем технику, чтобы всегда быть в повышенной боевой готовности", — продолжает Репин. Первая задача — отключить связь

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Операция "Байкал-79" предполагала одновременный штурм нескольких объектов. Одна из ключевых задач, которую нужно было решить в самом начале операции, — лишить противника связи. "Начали искать ответ на вопрос, как сделать так, чтобы не было связи внутри города и гарнизона, а также с провинцией и с внешним миром. Пришли к одному варианту — нужно взорвать узел связи", — рассказывает участник операции, боец отряда "Зенит" Григорий Осипов. По его словам, узел коммуникаций располагался в центре города, рядом находилась резиденция главы государства, государственный банк Афганистана и ресторан "Кабул". Оперативники несколько раз осмотрели этот участок, определили оптимальное место для взрывного устройства и рассчитали его мощность. Взрыв, уничтоживший узел связи, прогремел в начале восьмого часа вечера 27 декабря. В этот момент и началась операция советских коммандос. Война — дворцу В районе семи часов вечера группа "Гром", которая насчитывала порядка 25 человек начала атаку на дворец. Продвигались по серпантину под шквальным огнем гвардейцев Амина. "Когда я выскочил из машины — уже зарево, огонь, стрельба. И сразу гранаты — одна, вторая. Я понимаю, что надо бежать, а ноги не бегут", — говорит Репин, который был ранен в самом начале операции. С перебитыми ногами он пополз к главному входу во дворец. Там вместе с несколькими бойцами укрылся за парапетом. "Площадь, машины горят, свет горит, все освещено, из окон падают, кричат, оттуда кидают что-то вниз, взрывы. Русский мат, как обычно", — продолжает собеседник агентства.

Описание Боец группы "Гром" Александр Репин © Дмитрий Волин/ТАСС

Одновременно с группой "Гром" дворец Амина штурмовала и группа "Зенит" "В районе семи мы загрузились в БТРы. Экипажи были "мусульманского батальона", но они сидели у бойниц, а для нас места практически не было — мы сидели по два-три человека в каждом экипаже", — рассказывает Карелин.

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Когда спецназовцы добрались до дворца, он уже находился под шквальным огнем зенитных самоходных установок "Шилка". "Картина такая впечатляющая: мы поднимаемся по серпантину на боевых машинах, а "Шилки" обрабатывают дворец, у них снаряды трассирующие. И вот это все над твоей головой летит в сторону дворца — как в художественном фильме, только покруче", — вспоминает Карелин. Атаковать дворец под огнем зениток было невозможно — был шанс угодить под свои же снаряды. Бойцы начали стрелять сигнальными ракетами, чтобы зенитки замолчали. После второй ракеты "Шилки" прекратили стрельбу, и спецназ бросился в атаку. "Самый опасный момент был, когда мы выпрыгивали из БТРов, потому что тут же попадаешь под автоматный огонь из дворца. Здесь судьба: кому повезло, кому нет. Тут самые главные потери были", — вспоминает Карелин. "Когда мы забежали во дворец, там уже был кто-то из наших ребят", — рассказывает он. Спецназовцам нужно было подняться на второй этаж. Лестница там полукруглая, с высоким парапетом, что позволило бойцам пройти эту дистанцию без особых потерь. Однако на втором этаже штурмующие попали под сильный обстрел. "Войти в коридор было невозможно — велся очень плотный огонь. Тогда спецназовцы начали забрасывать кабинеты грантами. Когда стрельба прекратилась, стали проверять кабинеты и вскоре увидели мертвого Амина", — рассказывает Карелин. После этого участники операции связались с советским посольством и сообщили, что задача выполнена. Вскоре из посольства приехало новое руководство страны. Вся операция заняла около 40 минут.

Описание Офицеры группы "Зенит" Александр Карелин, Валерий Розин и Григорий Осипов © Дмитрий Волин/ТАСС

Примечательно, что в этот день Амина пытались отравить. Главе государства вызвали советского врача, который не знал о покушении и спас главу Афганского государства. В момент штурма врач находился во дворце и погиб при операции. Успеху операции помогло и то, что она началась в момент пересменки и ужина охранников дворца. "В это время люди расслаблены, концентрация снижается, бдительность теряется и так далее. И тогда все началось. Когда спохватились, уже полным ходом бой шел — стреляли из чего только можно и нельзя", — резюмирует Репин. Захват Генштаба Параллельно со штурмом дворца советский спецназ атаковал и другие объекты. Одним них был Генштаб афганской армии. "Мне достался Генштаб. Там был свой узел связи. Если бы мы его не уничтожили, там пошла бы команда по всей стране, и неизвестно, чем бы все закончилось. Потому что войсковые части были в Кандагаре, Герате, во всех городах", — рассказывает участник операции, боец отряда "Зенит" Валерий Розин.

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