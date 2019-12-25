{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распад СССР

Участник штурма дворца Амина: мы шли под прямой автоматный огонь

Дворец Амина после штурма, 27 декабря 1979 года
© Абрамов Андрей/CC BY 3.0 croped via Wikimedia Commons
27 декабря 1979 года, началась операция "Байкал-79", в ходе которой части спецназа советской армии и КГБ СССР захватили важнейшие объекты в Кабуле, в том числе дворец тогдашнего главы Афганистана Хафизуллы Амина. О подготовке и проведении этой уникальной операции в беседе с ТАСС рассказали участники событий

На границе тучи ходят хмуро

Обстановка на советско-афганской границе в конце 1970-х годов накалялась. После революции в апреле 1978 года к власти пришла Народная демократическая партия Афганистана (НДПА), а лидером страны стал генсек ЦК НДПА Нур Мухаммед Тараки. В декабре того же года он подписал с СССР Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Визит Нур Мухаммеда Тараки в СССР, 1979 год Алексей Стужин/ТАСС
Описание
Визит Нур Мухаммеда Тараки в СССР, 1979 год
© Алексей Стужин/ТАСС

Однако менее чем через год, в начале октября 1979 года, Тараки был убит заговорщиками во главе со своим заместителем Хафизуллой Амином, объявившим себя новым главой государства.

Советское руководство подозревало Амина в связях с ЦРУ и опасалось, что страна при его правлении может попасть под влияние США или под влияние радикальных исламистов. В этих условиях Политбюро ЦК КПСС решило, что новым руководителем должен стать один из оппонентов Амина, бывший посол Афганистана в Чехословакии Бабрак Кармаль.

В режиме строгой секретности

На эту тему
"Идешь на войну и не строишь никаких иллюзий". О жизни, подвиге и Афгане спустя 30 лет

Операция по захвату около 20 ключевых объектов афганской столицы получила название "Байкал-79". Советский спецназ должен был атаковать, в частности, Генеральный штаб и Минобороны, штаб-квартиру военной контрразведки, Центральный телеграф, тюрьмы для политзаключенных, а также телецентр. Одной из целей стал дворец Тадж-Бек, больше известный как дворец Амина. Штурм этого укрепленного комплекса получил название "Шторм-333" и был поручен группе "Гром" и бойцам отряда спецназначения Первого главного управления КГБ СССР "Зенит". Бойцы спецподразделений прибывали в Кабул постепенно, селились на виллах в городской черте. "Я прилетел в Кабул в октябре 1979 года. Первая задача была — усиление охраны посольства, кроме того, оперативники изучали столицу Афганистана", — рассказывает ТАСС участник штурма, боец отряда "Зенит" Александр Карелин.

По его словам, в распоряжении спецназовцев не оказалось качественной карты города, и оперативникам пришлось создавать ее самостоятельно. Бойцы ходили по улицам и запоминали расположение важных объектов, относящихся к Минобороны, полиции и т.д. Их активность немедленно вызвала пристальный интерес местных спецслужб, которые установили за ними наружное наблюдение.

"Вот так началось знакомство с Кабулом: мы ходили по улицам, но так, чтобы для наружного наблюдения создавалась какая-то легенда. Допустим, пошли на рынок, но не напрямую, а по той улице, на которой нужно было посмотреть объекты. Не было диктофонов, ничего не было. Ходили на рынок, покупали что-то и обратно возвращались. И по возвращении на виллу все наносили на карту по памяти", — продолжает Карелин.

Кабул, 1979 год Валентин Соболев/ТАСС
Описание
Кабул, 1979 год
© Валентин Соболев/ТАСС

Еще одной силой, которая принимала участие в штурме, стала группа "Гром", состоявшая из бойцов "Альфы".

Сигнал для бойцов группы "А" поступил внезапно. В это время оперативники находились в Подмосковье, готовились к соревнованиям по троеборью. Командование сказало передать родным, что бойцы уезжают в Ярославль в учебный центр, вспоминает боец группы "Альфа" Александр Репин.

То, что они отправляются в Среднюю Азию, стало понятно, когда получали экипировку. Спецназовцы летели на самолете тогдашнего председателя КГБ СССР Юрия Андропова, добавляет собеседник агентства. Конечная точка — Афганистан — стала понятна только в полете. Однако даже после приземления в аэропорту Баграм оперативники до конца не знали, какие задачи перед ними поставит партия и правительство. Бойцы расположились в недостроенных казармах недалеко от дворца Амина, "обособленным мирком", добавляет Репин. Спецназ расположился рядом с бойцами "мусульманского батальона". Это подразделение было набрано из советских военнослужащих, родившихся в азиатских республиках СССР. Батальон был дислоцирован недалеко от дворца Амина — по официальной версии, для защиты афганского лидера. Дело в том, что он несколько раз просил СССР о защите, так как не очень доверял своим согражданам. Вероятно, Амин опасался мести после убийства Тараки и развернутых им после этого репрессий.

Фактор внезапности

Штурм дворца Амина представлял собой сложную задачу. Укрепленный комплекс находился на возвышенности, к нему вел серпантин, который хорошо простреливался защитниками дворца. Ключевым фактором успеха должна была стать внезапность атаки. Для этого было необходимо сделать так, чтобы охрана спокойно относилась к тому, что советский спецназ, расположившийся возле дворца, постоянно перемещается на своих боевых машинах.

Дворец Амина после штурма, 27 декабря 1979 года Абрамов Андрей/CC BY-SA 4.0/cropped via Wikimedia Commons
Описание
Дворец Амина после штурма, 27 декабря 1979 года
© Абрамов Андрей/CC BY-SA 4.0/cropped via Wikimedia Commons

"Мусульманский батальон" прогонял технику в ночное время, прогревал моторы. Это было нужно, чтобы отвлечь охрану, чтобы они привыкли. Естественно, стали задавать вопросы, почему техника ездит в ночное время. На это был ответ, что уже наступили сильные заморозки, и мы прогреваем технику, чтобы всегда быть в повышенной боевой готовности", — продолжает Репин.

Первая задача — отключить связь

На эту тему
Реконструкцию военных действий в Афганистане представили на фестивале в Красноярске

Операция "Байкал-79" предполагала одновременный штурм нескольких объектов. Одна из ключевых задач, которую нужно было решить в самом начале операции, — лишить противника связи. "Начали искать ответ на вопрос, как сделать так, чтобы не было связи внутри города и гарнизона, а также с провинцией и с внешним миром. Пришли к одному варианту — нужно взорвать узел связи", — рассказывает участник операции, боец отряда "Зенит" Григорий Осипов. По его словам, узел коммуникаций располагался в центре города, рядом находилась резиденция главы государства, государственный банк Афганистана и ресторан "Кабул". Оперативники несколько раз осмотрели этот участок, определили оптимальное место для взрывного устройства и рассчитали его мощность. Взрыв, уничтоживший узел связи, прогремел в начале восьмого часа вечера 27 декабря. В этот момент и началась операция советских коммандос.

Война — дворцу

В районе семи часов вечера группа "Гром", которая насчитывала порядка 25 человек начала атаку на дворец. Продвигались по серпантину под шквальным огнем гвардейцев Амина. "Когда я выскочил из машины — уже зарево, огонь, стрельба. И сразу гранаты — одна, вторая. Я понимаю, что надо бежать, а ноги не бегут", — говорит Репин, который был ранен в самом начале операции.

С перебитыми ногами он пополз к главному входу во дворец. Там вместе с несколькими бойцами укрылся за парапетом. "Площадь, машины горят, свет горит, все освещено, из окон падают, кричат, оттуда кидают что-то вниз, взрывы. Русский мат, как обычно", — продолжает собеседник агентства.

Боец группы "Гром" Александр Репин Дмитрий Волин/ТАСС
Описание
Боец группы "Гром" Александр Репин
© Дмитрий Волин/ТАСС

Одновременно с группой "Гром" дворец Амина штурмовала и группа "Зенит"

"В районе семи мы загрузились в БТРы. Экипажи были "мусульманского батальона", но они сидели у бойниц, а для нас места практически не было — мы сидели по два-три человека в каждом экипаже", — рассказывает Карелин.

На эту тему
История участия СССР в афганском конфликте

Когда спецназовцы добрались до дворца, он уже находился под шквальным огнем зенитных самоходных установок "Шилка". "Картина такая впечатляющая: мы поднимаемся по серпантину на боевых машинах, а "Шилки" обрабатывают дворец, у них снаряды трассирующие. И вот это все над твоей головой летит в сторону дворца — как в художественном фильме, только покруче", — вспоминает Карелин. Атаковать дворец под огнем зениток было невозможно — был шанс угодить под свои же снаряды. Бойцы начали стрелять сигнальными ракетами, чтобы зенитки замолчали. После второй ракеты "Шилки" прекратили стрельбу, и спецназ бросился в атаку. "Самый опасный момент был, когда мы выпрыгивали из БТРов, потому что тут же попадаешь под автоматный огонь из дворца. Здесь судьба: кому повезло, кому нет. Тут самые главные потери были", — вспоминает Карелин.

"Когда мы забежали во дворец, там уже был кто-то из наших ребят", — рассказывает он. Спецназовцам нужно было подняться на второй этаж. Лестница там полукруглая, с высоким парапетом, что позволило бойцам пройти эту дистанцию без особых потерь. Однако на втором этаже штурмующие попали под сильный обстрел. "Войти в коридор было невозможно — велся очень плотный огонь. Тогда спецназовцы начали забрасывать кабинеты грантами. Когда стрельба прекратилась, стали проверять кабинеты и вскоре увидели мертвого Амина", — рассказывает Карелин. После этого участники операции связались с советским посольством и сообщили, что задача выполнена. Вскоре из посольства приехало новое руководство страны. Вся операция заняла около 40 минут.

Офицеры группы "Зенит" Александр Карелин, Валерий Розин и Григорий Осипов Дмитрий Волин/ТАСС
Описание
Офицеры группы "Зенит" Александр Карелин, Валерий Розин и Григорий Осипов
© Дмитрий Волин/ТАСС

Примечательно, что в этот день Амина пытались отравить. Главе государства вызвали советского врача, который не знал о покушении и спас главу Афганского государства. В момент штурма врач находился во дворце и погиб при операции.

Успеху операции помогло и то, что она началась в момент пересменки и ужина охранников дворца. "В это время люди расслаблены, концентрация снижается, бдительность теряется и так далее. И тогда все началось. Когда спохватились, уже полным ходом бой шел — стреляли из чего только можно и нельзя", — резюмирует Репин.

Захват Генштаба

Параллельно со штурмом дворца советский спецназ атаковал и другие объекты. Одним них был Генштаб афганской армии.

"Мне достался Генштаб. Там был свой узел связи. Если бы мы его не уничтожили, там пошла бы команда по всей стране, и неизвестно, чем бы все закончилось. Потому что войсковые части были в Кандагаре, Герате, во всех городах", — рассказывает участник операции, боец отряда "Зенит" Валерий Розин.

На эту тему
Умер ветеран афганской войны "черный майор" Борис Керимбаев

За некоторое время до штурма ему удалось попасть в здание. "У меня было строительное образование. Я где-то 1/8 осмотрел на первом этаже, а потом по этому плану нарисовал все остальные этажи, и все 100% совпало", — продолжает собеседник агентства. В день начала операции Розин зашел в здание Генштаба, его обыскали, однако спецназовцу удалось пронести оружие — маленький двухзарядный бесшумный пистолет. "Предлагали мне взять один, но я подумал, что выполнять приказ нужно с головой, и взял еще один", — продолжает собеседник агентства. В ходе этой операции был убит начальник Генштаба Мухаммед Якуб, а большинство остальных военных, находившихся в здании, взяты в плен. "Там было всего 16 человек наших ребят, а афганцев, я не знаю, не меньше 300 человек. Что там было бы, если бы не наша настырность и организованность, скорость операции, неизвестно", — подчеркивает Розин.

Операции "Байкал-79" и "Шторм-333" вошли в историю как одни из самых успешных силовых операций в мире. Такой результат был достигнут благодаря детальному планированию и тщательной подготовке каждого шага.

Однако начавшаяся в декабре 1979 года советская интервенция в Афганистан не была столь успешной и быстрой, как захват ключевых объектов афганского правительства. А споры о том, был ли этот шаг оправданным, не утихают до сих пор.

Дмитрий Волин

Теги
АфганистанРаспад СССР
Реклама на ТАСС
Китай и РФ обсуждают список ключевых проектов для года научного сотрудничества
В МИД КНР также заявили о создании дорожной карты для проведения Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 и 2021 годах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС