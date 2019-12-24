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Лукашенко выступил против отмены смертной казни в Белоруссии

Президент Белоруссии считает, что смертная казнь помогает "держать стабильность и разобраться с бандитизмом"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает против отмены смертной казни, считая, что этот вид наказания способствует обеспечению стабильности в обществе. Такое мнение политик выразил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом", - отметил президент.

Лукашенко также не считает возможным принятие решения о введении моратория на казнь.

"Моратория не будет, потому что не имею права. Референдум принял это решение (о сохранении смертной казни - прим. ТАСС), и поэтому только референдум может отменить", - пояснил президент.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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