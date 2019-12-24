Спецслужбы Молдавии опровергли информацию о слежке за экс-премьером Санду

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии отвергла свою причастность к разведывательным мероприятиям в отношении бывшего премьер-министра Майи Санду, которая возглавляет оппозиционную Партию действия и солидарности. Соответствующее заявление пресс-служба ведомства выпустила во вторник после заявления президента страны Игоря Додона об имеющихся у него доказательствах незаконных действий премьера.

"СИБ категорически отвергает появившуюся в публичном пространстве информацию якобы о причастности учреждения к специальным разведывательным мероприятиям в отношении экс-премьера Майи Санду", - говорится в сообщении.

В понедельник, обсуждая скандал вокруг Кишиневского международного аэропорта на телеканале "НТВ Молдова", Додон заявил, что бывший премьер содействовала смене собственников компании-концессионера, которая управляла арестованными на тот момент активами аэропорта. По словам Додона, Санду встречалась с Натаниэлем Ротшильдом, которому требовались гарантии инвестиций.

Ранее власти Молдавии высказались за возвращение воздушной гавани под управление государства, заподозрив прежнее правительство и инвестора в нарушениях. Генпрокуратура Молдавии наложила арест на активы аэропорта, поэтому заявление Ротшильда о покупке прав на аэропорт вызвало громкий скандал в Кишиневе.