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Лукашенко отверг на нынешнем этапе возможность объединения Белоруссии и России

При этом белорусский лидер не исключил, что следующее поколение придет к единому государству

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Разве что следующее поколение сможет объединить Белоруссию и Россию в единое государство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Первое независимое государство в истории. Мы никогда не были суверенными и независимыми. Я его построил вместе со своими коллегами <...> Разве я должен в гроб его положить и похоронить? Этого не может быть. Как, создав свое дитя, я могу его похоронить?" - отметил Лукашенко.

Как подчеркнул президент, "выстраивать союзно, попытаться построить союзное наше государство и слепить его так, чтобы мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов, - это мы должны сделать. И может быть, когда-то, не мы, а может мы, наши дети, в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство - оно и хорошо, если это примут наши народы".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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