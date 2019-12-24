В Нигерии при нападении боевиков на блокпост погибли два человека

ТАСС, 24 декабря. По меньшей мере два человека погибли в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт на северо-востоке Нигерии. Об этом во вторник сообщило агентство France Presse со ссылкой на местные власти.

По его данным, за атакой стоит местное подразделение группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Инцидент произошел в районе города Биу в штате Борно в понедельник вечером. Боевики на 14 грузовиках атаковали блокпост и устроили перестрелку, которая продолжалась около двух часов.

Отмечается, что погибшие являются мирными жителями. Кроме того, 13 человек получили ранения.