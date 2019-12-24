{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нигерии при нападении боевиков на блокпост погибли два человека

Еще 13 человек, по данным AFP, ранены

ТАСС, 24 декабря. По меньшей мере два человека погибли в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт на северо-востоке Нигерии. Об этом во вторник сообщило агентство France Presse со ссылкой на местные власти.

По его данным, за атакой стоит местное подразделение группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Инцидент произошел в районе города Биу в штате Борно в понедельник вечером. Боевики на 14 грузовиках атаковали блокпост и устроили перестрелку, которая продолжалась около двух часов.

Отмечается, что погибшие являются мирными жителями. Кроме того, 13 человек получили ранения.

Теги
Нигерия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Сирийские военные очистили от террористов более 320 кв. км в провинции Идлиб
В армии сообщили, что смогли войти в более чем 40 городов и деревень в южных районах провинции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС