Сирийские военные очистили от террористов более 320 кв. км в провинции Идлиб

ТАСС, 24 декабря. Сирийская армия освободила от экстремистов территорию более 300 кв. км в южной части провинции Идлиб и взяла под контроль более 40 населенных пунктов в этом регионе. Об этом говорится в распространенном во вторник агентством SANA специальном заявлении командования армии Сирии.

"За последние несколько дней сирийские военнослужащие смогли очистить более 320 кв. км и изгнать с этой территории боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), других вооруженных экстремистских организаций и войти в более чем сорок городов и деревень в южных районах провинции Идлиб", - отмечается в заявлении армейского командования.

Сирийская армия, подчеркивается в документе, будет продолжать антитеррористическую операцию до тех пор, пока "не очистит все районы страны от экстремистов и их пособников, как бы они ни назывались и где бы они ни находились, до полной и окончательной победы над терроризмом, его спонсорами и сторонниками на всей сирийской территории".

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.