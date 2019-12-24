{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель саудовского журналиста в Турции

ЕС осудил смертный приговор убийцам журналиста Хашкаджи

Во внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что это жестокое и негуманное наказание

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. ЕС осудил вынесенный в Саудовской Аравии смертный приговор главным обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы Евросоюза. Ранее в понедельник суд Саудовской Аравии приговорил пятерых основных обвиняемых по делу об убийстве журналиста Хашкаджи к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы, а всего по делу проходили 11 человек.

На эту тему

"Европейский союз безоговорочно осуждает применение высшей мер наказания, это относится к любым ситуациям без всяких исключений. Это жестокое и негуманное наказание, которое не выполняет сдерживающую функцию и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства. В конкретном случае убийства Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, судебное преследование должно гарантировать, что все виновные понесли наказание на основе принципов транспарентности и соблюдения легальных процедур", - говорится в заявлении.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где писал для газеты The Washington Post. Он пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования: 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозила смертная казнь. Как заявлял Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. Турецкий суд 5 декабря 2018 года выдал ордер на заочный арест бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, Сауда аль-Кахтани и еще 15 саудовцев, обвиняемых в непосредственной расправе над журналистом.

Теги
ТурцияСаудовская АравияГибель саудовского журналиста в ТурцииХашкаджи, Джамаль
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Сирийские военные очистили от террористов более 320 кв. км в провинции Идлиб
В армии сообщили, что смогли войти в более чем 40 городов и деревень в южных районах провинции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС