ЕС осудил смертный приговор убийцам журналиста Хашкаджи

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. ЕС осудил вынесенный в Саудовской Аравии смертный приговор главным обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы Евросоюза. Ранее в понедельник суд Саудовской Аравии приговорил пятерых основных обвиняемых по делу об убийстве журналиста Хашкаджи к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы, а всего по делу проходили 11 человек.

"Европейский союз безоговорочно осуждает применение высшей мер наказания, это относится к любым ситуациям без всяких исключений. Это жестокое и негуманное наказание, которое не выполняет сдерживающую функцию и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства. В конкретном случае убийства Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, судебное преследование должно гарантировать, что все виновные понесли наказание на основе принципов транспарентности и соблюдения легальных процедур", - говорится в заявлении.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где писал для газеты The Washington Post. Он пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования: 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозила смертная казнь. Как заявлял Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. Турецкий суд 5 декабря 2018 года выдал ордер на заочный арест бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, Сауда аль-Кахтани и еще 15 саудовцев, обвиняемых в непосредственной расправе над журналистом.