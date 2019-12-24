СМИ: полиция в Гонконге вновь применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция в Гонконге применила впервые за несколько недель слезоточивый газ для разгона групп радикальных демонстрантов, собравшихся во вторник вечером в районе Чимшачей в материковой части города. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Сотни протестующих в канун католического Рождества устроили несанкционированные акции у крупных торговых центров в ряде районов города. Демонстрации близ отеля Peninsula вылились в хаос и беспорядки. В настоящее время данный район оцеплен подразделениями полиции.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

Однако с середины ноября ситуация в городе была в целом спокойной, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.