Трамп уверен, что США справятся с "рождественским подарком" КНДР

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты выяснят, в чем может заключаться "рождественский подарок" со стороны КНДР, и успешно справятся с ним. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам в своем поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда глава Белого дома прибыл на рождественские каникулы.

"Это нормально, мы выясним, в чем заключается сюрприз, и мы очень успешно справимся с ним", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона ответить на "рождественский подарок", обещанный ранее заместителем министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Соном. "У всех есть для меня сюрпризы. Посмотрим, что произойдет. Я разбираюсь с ними по мере поступления", - добавил американский лидер.

У Трампа также уточнили, каков будет ответ Вашингтона, если Пхеньян проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты. "Посмотрим, что произойдет, - ответил он. - Может быть, это хороший подарок, может быть, подарок будет заключаться в том, что он [лидер КНДР Ким Чен Ын] пошлет мне красивую вазу вместо испытания ракеты". "Никогда нельзя знать заранее", - добавил президент.

Ранее командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заявил о том, что США фиксируют в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой дальности в нарушение своего добровольного моратория. Ранее заместитель главы МИД КНДР Ли Тэ Сон заявил о наличии у Пхеньяна некого "рождественского подарка" для США. Ряд СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположил, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.

Испытания на космодроме Сохэ

В декабре Пхеньян сообщил о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ, не уточняя, что именно испытывалось на полигоне. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян будет использовать их результаты для сдерживания ядерных угроз США. Зарубежные эксперты на основе анализа спутниковых снимков предположили, что были испытаны новые двигатели для межконтинентальных баллистических ракет или ракет космического назначения.

Вашингтон резко раскритиковал действия КНДР. В частности, после первого испытания президент США Дональд Трамп пригрозил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "может потерять все, если предпримет враждебные действия". Представители КНДР в ответ обрушились с критикой на США, назвав такие комментарии неуместными.

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако вторая встреча в Ханое в феврале 2019 года закончилась безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.