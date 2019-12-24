{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель саудовского журналиста в Турции

В Human Rights Watch раскритиковали приговор по делу Хашкаджи в Саудовской Аравии

Как заявил исполнительный директор организации Кеннет Рот, имеющиеся доказательства говорят о том, что саудовские власти приказали прокуратуре организовать прикрытие, чтобы не узнали, кто отдал приказ об убийстве

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот считает, что судебное разбирательство в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи не было справедливым и не позволило выявить организаторов. Об этом он сообщил во вторник в Twitter.

На эту тему
Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи: вердикт суда

"Все имеющиеся доказательства говорят в пользу того, что саудовские власти во главе с кронпринцем отдали приказ об убийстве Хашкаджи, лгали о том, что тщательно спланированная операция якобы была проведена самовольно, а потом приказали прокуратуре организовать прикрытие, чтобы не вышло на свет, кто отдал приказ об убийстве", - написал Рот. Как он констатировал, саудовские следователи так и не выяснили, где находятся останки Хашкаджи.

Глава правозащитной организации отметил, что вынесение приговора "не приведет к тому, что прекратят требовать подлинной справедливости" в связи с убийством Хашкаджи. Как подчеркнул Рот, необходимо провести "действительно независимое расследование".

В понедельник пять обвиняемых по этому делу были приговорены к смертной казни, еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.

Теги
ТурцияСаудовская АравияГибель саудовского журналиста в Турции
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Ираке
Парламент Ирака принял новый закон о выборах
Принятие документа стало главным требованием протестующих в стране, которые добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС