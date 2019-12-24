В Human Rights Watch раскритиковали приговор по делу Хашкаджи в Саудовской Аравии

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот считает, что судебное разбирательство в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи не было справедливым и не позволило выявить организаторов. Об этом он сообщил во вторник в Twitter .

"Все имеющиеся доказательства говорят в пользу того, что саудовские власти во главе с кронпринцем отдали приказ об убийстве Хашкаджи, лгали о том, что тщательно спланированная операция якобы была проведена самовольно, а потом приказали прокуратуре организовать прикрытие, чтобы не вышло на свет, кто отдал приказ об убийстве", - написал Рот. Как он констатировал, саудовские следователи так и не выяснили, где находятся останки Хашкаджи.

Глава правозащитной организации отметил, что вынесение приговора "не приведет к тому, что прекратят требовать подлинной справедливости" в связи с убийством Хашкаджи. Как подчеркнул Рот, необходимо провести "действительно независимое расследование".

В понедельник пять обвиняемых по этому делу были приговорены к смертной казни, еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.