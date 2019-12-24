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Акции протеста в Ираке
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Парламент Ирака принял новый закон о выборах

Принятие документа стало главным требованием протестующих в стране, которые добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Парламент Ирака одобрил во вторник новый закон о выборах. Об этом сообщил телеканал Al Hadas.

Закон, разработка которого затянулась на годы, стал главным требованием протестующих в Ираке, которые добиваются роспуска Палаты представителей (парламента) и проведения досрочных выборов. Однако законодатели отвергали возможность самороспуска до принятия нового закона. После долгих проволочек и переносов заседаний депутаты проголосовали по всем статьям документа.

Главным препятствием на пути оперативного принятия закона был заложенный в него принцип выдвижения кандидатов. В конечном итоге депутаты одобрили положение, гарантирующее возможность выдвиженцам баллотироваться не только по партийным спискам, но и в качестве независимых кандидатов, чего в прежнем законе не было. Кроме того, в новом документе прописано, что каждый избранный депутат парламента может представлять интересы отдельного избирательного округа в противовес старой редакции закона, где группа парламентариев должна представлять всю провинцию. В новом законе также прописаны принципы определения представителей избирательных комиссий.

Как заявлял в октябре президент Ирака Бархам Салех, новый закон "призван защитить голоса избирателей и не допустить манипуляций и подтасовок".

В Ираке с начала октября не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются стычками, погромами и насилием. Число погибших за это время превысило 500 человек, более 20 тыс. пострадали. На фоне этих событий премьер Адель Абдель Махди подал 30 ноября в отставку, 1 декабря она была утверждена парламентом, и сейчас его кабмин продолжает исполнять обязанности до назначения альтернативной фигуры. Помимо формирования нового правительства под руководством политически неангажированной фигуры, протестующие добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов депутатов.

Теги
ИракСалех, БархамМахди, Адель АбдельАкции протеста в Ираке
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