ЛНР может скорректировать списки на обмен из-за действий Киева

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) из-за односторонних действий Киева вынуждена оставить за собой право корректировать список удерживаемых в республике и подготовленных к обмену лиц, в чьем освобождении заинтересована Украина. Об этом заявила во вторник агентству Луганскинформцентр (ЛИЦ) представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

Она предупредила, что действия Киева грозят срывом согласованного на саммите "нормандской четверки" обмена удерживаемыми лицами. Ранее Кобцева сообщила, что украинская сторона в одностороннем порядке исключила из списков на обмен ряд уже подтвержденных лиц.

"Если Украина не изменит подход к формированию списка для обмена, мы оставляем за собой право корректировки списка лиц, удерживаемых в ЛНР, в чьем освобождении заинтересована Украина", - сказала Кобцева. "Мы в очередной раз настаиваем на выполнении Украиной взятых на себя обязательств и реализации принципа "всех установленных на всех установленных", - подчеркнула представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе. "В противном случае это приведет к срыву по вине Киева реализации решения участников "нормандской встречи", касающегося решения по освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца 2019 года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных", - отметила она.

"Со своей стороны ЛНР в очередной раз подтверждает готовность к выполнению взятых на себя обязательств: освобождение людей по принципу "всех установленных на всех установленных", - добавила Кобцева.

Представитель Донецкой народной республики (ДНР) в гуманитарной подгруппе и омбудсмен республики Дарья Морозова ранее во вторник обвинила власти Киева в одностороннем изменении списков на обмен пленными. По ее словам, украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса.