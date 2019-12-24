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В Турции разрабатывают законопроект, который позволит Анкаре направить военных в Ливию

Характер военной помощи Турции Правительству национального согласия Ливии будет определяться, исходя из тех или иных обстоятельств

АНКАРА, 24 декабря. /ТАСС/. Великое национальной собрание Турции (ВНСТ, парламент) разрабатывает законопроект, который в будущем позволит Анкаре направить своих военнослужащих в Ливию. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Нам может понадобиться законопроект, который позволит нам направить военных в Ливию. Парламент работает над этим", - сказал представитель Эрдогана.

Калын при этом отметил, что характер военной помощи Турции Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии будет определяться, исходя из тех или иных обстоятельств. "Это может быть и обучение военных, но также и гуманитарные миссии", - добавил он.

В понедельник глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж подтвердил, что обратился к Анкаре за военной помощью. Подписанный в ноябре ливийско-турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере предусматривает возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу". Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции в Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.

Теги
ТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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