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Ситуация на Корейском полуострове

Reuters: Китай призвал США немедленно принять меры по выполнению договоренностей с КНДР

В частности, КНР призывает КНДР и США выработать выполнимую дорожную карту по достижению постоянного перемирия и осуществлению полной денуклеаризации Корейского полуострова

ТАСС, 24 декабря. /ТАСС/. Китай призвал во вторник Соединенные Штаты принять немедленные меры для воплощения договоренностей, достигнутых с КНДР во время двустороннего американо-северокорейского саммита в 2018 году в Сингапуре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на интервью министра иностранных дел КНР Ван И газете "Жэньминь жибао", опубликованное в Twitter.

"Китай призывает США совершить как можно скорее конкретные шаги для выполнения сингапурских договоренностей, - сказал Ван И. - Мы призываем КНДР и США выработать выполнимую дорожную карту по достижению постоянного перемирия и осуществлению полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, стороны приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон в ответ обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

Теги
СШАКНДРКитайСитуация на Корейском полуостровеВан И
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