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Кризис на Украине

Черниговский облсовет проголосовал за выборность глав областей и бюджетную децентрализацию

Депутаты также призвали центральную власть как можно быстрее определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Черниговского областного совета одобрили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом провести реальную децентрализацию, передав в регионы право выбирать глав областей и возможность формировать бюджет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба облсовета.

"Мы, депутаты Черниговского областного совета, считаем целесообразным завершить процессы децентрализации и внести изменения в Конституцию Украины. По результатам реформы необходимо передать полномочия и возможность формировать бюджеты на местах, завершить секторальную децентрализацию и процесс объединения территориальных общин", - говорится в обращении. Депутаты считают, что поправки в Конституцию Украины должны предусматривать выборы глав областной исполнительной власти путем прямого голосования, а также "изменение порядка принятия бюджетов, согласно которому сначала принимаются бюджеты областей, а только после этого Верховная рада принимает государственный бюджет".

Депутаты также призвали центральную власть Украины как можно быстрее определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства и закрепить границы каждой единицы.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроект о поправках в Конституцию Украины в сфере децентрализации власти. В пояснительной записке к документу говорится, что он "разработан в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления". Предлагается трехуровневая система местного самоуправления. При этом документ не содержит положений об особом статусе Донбасса.

Главными нововведениями реформы должны стать ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который возьмет функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Документ также предусматривает создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружных и областных советов, а также их исполнительных комитетов.

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