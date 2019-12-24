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Экс-советница предвыборного штаба Трампа подала иск к президенту США

Арлин Дельгадо утверждает, что из-за беременности не получила должность в Белом доме

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Бывшая советница предвыборного штаба Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США, подала к нему иск. Она утверждает, что из-за беременности не получила должность в Белом доме. Об этом говорится в материалах, поступивших во вторник в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Как следует из искового заявления, речь идет о жительнице штата Флорида Арлин Дельгадо. Она работала в штабе Трампа старшей советницей по вопросам, касающимся избирателей латиноамериканского происхождения, с 1 сентября 2016 года по 20 января 2017 года.

По словам Дельгадо, в ноябре 2016 года она узнала, что забеременела от Джейсона Миллера, являвшегося ее начальником. Он был официальным представителем штаба Трампа.

Лица, которые руководили проведением предвыборной кампании Трампа и его переходным штабом, якобы сообщили Дельгадо о том, что она не получит должности в Белом доме из-за беременности. Позже она была уволена. У Дельгадо родился сын.

Женщина полагает, что она подверглась дискриминации. Она требует выплаты компенсации. Ее размер должен определить суд. В качестве ответчиков в исковом заявлении указаны Трамп и ряд бывших руководителей его предвыборного штаба.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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