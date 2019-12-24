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Новый посол США приедет в Москву после новогодних праздников

Точной даты пока нет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Точной даты прибытия в Россию нового посла США Джона Салливана пока нет, однако его приезд ожидается не ранее завершения новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщили во вторник в посольстве США в Москве.

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"В данный момент точной даты нет, но мы ожидаем его после [новогодних] праздников", - сказала пресс-атташе посольства Ребекка Росс.

Сенат Конгресса США одобрил 12 декабря назначение первого заместителя госсекретаря Салливана на должность посла в РФ. Одобрение кандидатуры Сенатом является, по сути, финальным этапом процесса назначения посла. 23 декабря госсекретарь США Майкл Помпео привел Салливана к присяге. После этого новый посол может отправляться к месту службы.

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Салливан, Джон
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