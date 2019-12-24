Президент Грузии предложила вести диалог с РФ по примеру "нормандского формата"

ТБИЛИСИ, 24 декабря. /ТАСС/. Тбилиси мог бы вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата". Об этом заявила во вторник президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"Мы могли бы рассмотреть возможность проведения [переговоров по примеру] "нормандского формата", где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах [с Россией], так как у нас одних нет силы вести переговоры. Чтобы переговоры несли результат, нужно быть в равном положении. Нам нужна поддержка", - указала президент республики, отвечая на вопрос о том, следует ли вести переговоры с Россией. Глава грузинского государства уверена, что следует использовать все пути, чтобы "сломить" ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси. "Все должны хорошо понимать: ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок", - подчеркнула она.

Вместе с тем Зурабишвили считает, что формат Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, а также регулярные встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным следует сохранить.

В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения. Единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе и Григория Карасина.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в декабре 2019 года в Париже.