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Подготовка к 75-летию Победы

Президент Грузии еще не определилась с участием в торжествах по случаю Дня Победы в Москве

Саломе Зурабишвили намерена обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским в ходе официального визита на Украину в начале 2020 года
Президент Грузии Саломе Зурабишвили Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не определилась со своим участием в торжествах по случаю Дня Победы в Москве и намерена обсудить этот вопрос в начале 2020 года в ходе официального визита на Украину со своим коллегой Владимиром Зеленским.

"Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждены между нами на Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос", - сказала Зурабишвили во вторник в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии. Ей был задан вопрос, стоит ли представителям руководства республики приехать в Россию на торжества по случаю 75-летия Победы в 2020 году.

"Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими", - добавила она.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что представители стран СНГ, которые не приедут в РФ на торжества по случаю Дня Победы 9 мая, допустят ошибку и продемонстрируют свое неуважением к ветеранам войны.

В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси в ответ разорвал дипотношения. Единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совета Федерации Григория Карасина.

Теги
УкраинаГрузияРоссияЗеленский, Владимир АлександровичЗурабишвили, СаломеПодготовка к 75-летию Победы
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