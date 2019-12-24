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Моралес рассчитывает, что его партия объявит кандидата в президенты Боливии в январе

Экс-президент страны также заявил, что "Движение к социализму" готово признать любые результаты выборов, но призвал провести их с участием наблюдателей от международных организаций, таких как ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 декабря. /ТАСС/. Партия "Движение к социализму" может объявить своего кандидата в президенты Боливии в середине января. Об этом заявил экс-глава государства Эво Моралес в интервью Agence France-Presse (AFP), опубликованном во вторник.

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"В это воскресенье в Буэнос-Айресе пройдет съезд, на котором мы созовем встречу для выбора кандидата в президенты. По моим подсчетам, встреча пройдет 15 января, примерно через две недели [после съезда]", - сказал Моралес, который был назначен руководителем штаба кандидата от "Движения к социализму" на предстоящих выборах главы государства.

По словам экс-президента, пока неизвестно, где пройдет обсуждение претендентов на высший государственный пост. "Это будет большая встреча в Боливии или в Аргентине. На границе больше возможностей, но есть вопросы, касающиеся безопасности", - добавил он.

Моралес также заявил, что "Движение к социализму" готово признать любые результаты выборов, но призвал провести их с участием наблюдателей от международных организаций, таких как ООН.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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