СМИ: планы США сдерживать Китай усилиями других стран не могут увенчаться успехом

ПЕКИН, 25 декабря. /ТАСС/. Попытки США использовать потенциал других государств с целью сдерживания Китая бесперспективны и не могут увенчаться успехом. Такую точку зрения высказали в среду обозреватели китайской газеты Global Times.

"Соединенным Штатам не удастся привлечь другие страны для того, чтобы оказать сдерживающее влияние на КНР. Вашингтон должен понять, что ни Россия, ни какая бы то ни было иная страна мира не согласятся стать его марионетками для подобных целей, - говорится в редакционной статье издания, комментирующей заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова относительно нежелания Москвы ухудшать отношения с Пекином в угоду Вашингтону. - Китай перемещается в центральную часть мировой арены, в то время как США отступают на "остров эпохи холодной войны и однобоких мер".

Авторы напоминают, что в последние годы КНР постоянно увеличивает капиталовложения в экономику 188 стран и территорий, став вторым крупнейшим инвестором в мире. Они также отметили, что огромный рынок Китая крайне привлекателен для международного бизнеса. В итоге другие государства все меньше заинтересованы в том, чтобы портить отношения с Пекином.

"Китайско-российские отношения в последнее время успешно развиваются. В июне между Россией и КНР были достигнуты договоренности о переходе ко всеобъемлющему стратегическому партнерству по координации взаимных позиций в новую эру. Это сотрудничество распространяется на все ключевые сферы, - отмечается в материале. - По имеющимся сведениям, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер советовал нынешнему американскому президенту Дональду Трампу взаимодействовать с РФ для того, чтобы оказать сдерживающее воздействие на Китай. Однако такие иллюзорные попытки были обречены на провал".

В минувшее воскресенье Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил, что в Москве видят желание Вашингтона "отодвинуть" РФ от КНР, но не станут ухудшать отношения с Пекином лишь для того, чтобы осчастливить США.