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Ситуация на Корейском полуострове

Четыре разведывательных судна ВВС США совершили полет над Корейским полуостровом

По информации агентства Yonhap, это связано с опасениями по поводу возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет со стороны КНДР в канун католического Рождества

ТАСС, 25 декабря. Три самолета-разведчика ВВС США - Boeing RC-135W, Boeing RC-135S и Boeing E-8C, а также американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk были замечены в небе над Корейским полуостровом в период между вечером вторника и ранним утром среды. Об этом сообщил отслеживающий полеты военной техники сервис Aircraft Spots на своей странице в Twitter.

Как отмечает при этом агентство Yonhap, данная информация появилась на фоне опасений по поводу возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет со стороны КНДР в канун католического Рождества. По его данным, ВВС США крайне редко проводят полеты сразу нескольких воздушных судов в этом районе.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел народной республики Ли Тэ Сон заявил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя "рождественский подарок". 24 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выяснят, в чем может заключаться "рождественский подарок" со стороны КНДР, и успешно справятся с ним.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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