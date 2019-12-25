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Китай и РФ обсуждают список ключевых проектов для года научного сотрудничества

В МИД КНР также заявили о создании дорожной карты для проведения Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 и 2021 годах

ПЕКИН, 25 декабря. /ТАСС/. КНР и Россия в настоящее время обсуждают список приоритетных проектов и дорожную карту для проведения Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 и 2021 годах. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Что касается будущего сотрудничества, то мы обладаем большим потенциалом в информационной, телекоммуникационной и технологической сферах, а также в области искусственного интеллекта и интернета вещей. В настоящее время мы обсуждаем список проектов, которые станут приоритетными в рамках года научно-технического и инновационного сотрудничества, а также дорожную карту", - указал он. "Уверен, что, воспользовавшись этой возможностью, мы получим еще больше результатов в этой сфере, что внесет свой вклад в наше совместное развитие, а также науку и технологии всего человечества", - добавил дипломат.

Как отметил Гэн Шуан, Китай и Россия обладают позитивным опытом сотрудничества в научно-технологической сфере. Среди примеров удачного взаимодействия дипломат назвал разработку реактора на быстрых нейтронах и широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

"Взаимодействие в научно-технической сфере было приоритетом нашего практического сотрудничества. Россия обладает уникальным потенциалом в сфере исследовательских работ и инноваций. А Китай становится одним из мировых лидеров в информационной и телекоммуникационной сферах, а также в спутниковой навигации, беспилотных технологиях и суперкомпьютерах. Мы можем воспользоваться сильными сторонами друг друга и вместе усилить наши технологические возможности и конкурентоспособность", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

23 декабря президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 и 2021 годах. Ранее сообщалось, что предусмотрено около 800 мероприятий различной тематики, в том числе мероприятия по продвижению русского и китайского языков в стране-партнере.

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