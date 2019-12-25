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СМИ: выдвинутый на пост премьер-министра Ирака Кусей ас-Сухейль отозвал свою кандидатуру

По данным портала Mawazine News, парламентский альянс "Аль-Бинаа" уже подобрал альтернативную кандидатуру в лице губернатора Басры Асаада аль-Идани

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. Выдвинутый на пост премьер-министра Ирака министр высшего образования и научных исследований Кусей ас-Сухейль отозвал в среду свою кандидату. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

В послании к парламентскому альянсу "Аль-Бинаа", который предложил его на должность главы правительства, ас-Сухейль объяснил свое решение "неблагоприятными и неподходящими условиями" и попросил подобрать более подходящую альтернативу.

Кандидатура ас-Сухейля была выдвинута "Аль-Бинаа", в который входят блоки экс-премьера Нури аль-Малики "Государство закона" и "Фатх" командира шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири, еще неделю назад. Однако изначально президент отклонил его кандидатуру по просьбе другого более многочисленного альянса "Реформа", костяк которого, в частности, составляет фракция "Саирун" радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, ранее отказавшаяся выдвигать своего претендента.

Отвергли министра высшего образования и координаторы протестного движения в стране. В минувшее воскресенье во многих уголках Ирака уже прошли массовые митинги против его возможного назначения премьером.

Тем временем, по информации иракского информационного портала Mawazine News, "Аль-Бинаа" уже подобрал альтернативную кандидатуру в лице губернатора Басры 52-летнего Асаада аль-Идани.

В Ираке с начала октября не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются стычками, погромами и насилием. Число погибших за это время превысило 500, более 20 тысяч человек пострадали. На фоне этих событий премьер Адель Абдель Махди подал 30 ноября в отставку, 1 декабря она была утверждена парламентом, и сейчас его кабмин продолжает исполнять обязанности до назначения альтернативной фигуры.

Согласно конституции страны, президент должен поручить формировать новый кабинет выдвиженцу от партии парламентского большинства строго в течение 15 дней после одобрения отставки предыдущего главы правительства, однако фракции пока так и не договорились по единому претенденту. 19 декабря истек крайний срок для выдвижения кандидатуры, но политическим силам удалось продлить сроки консультаций до воскресенья.

Сложность при выборе консенсусной фигуры заключается в том, что законодатели договорились представить кандидата, который, во-первых, устроил бы улицу, а во-вторых, не занимал в предыдущие годы высокие должностные посты, ничем не запятнал себя и, на чем бескомпромиссно настаивают демонстранты, не был партийным.

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