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Лавров обсудил с главой МИД Италии обстановку в Ливии

В МИД РФ заявили, что с обеих сторон была подчеркнута необходимость максимальной координации усилий по международному сопровождению процесса мирного ливийского урегулирования

ТАСС, 25 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обсудили в среду по телефону стабилизацию ситуации в Ливии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе обмена мнениями по актуальным темам международной повестки дня особое внимание было уделено стабилизации ситуации в Ливии. С обеих сторон была подчеркнута необходимость максимальной координации усилий по международному сопровождению процесса мирного ливийского урегулирования при сохранении центральной роли ООН, - сообщили в дипведомстве. - Министры согласились с необходимостью концентрации усилий на поощрении диалога между ливийскими сторонами при учете интересов соседей Ливии и других стран региона".

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки", - добавили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе главы МИД Италии.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу". Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции во внутренние дела Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.

В новость были внесены изменения (13:29 мск) — обновлена информация по тексту.

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ИталияРоссияЛивия
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