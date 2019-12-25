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Новый год и Рождество - 2020

Президент Ирана отправил рождественское поздравление Папе Римскому

Поздравления с католическим Рождеством опубликовал на своей странице в Twitter духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи

ТЕГЕРАН, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани отправил сообщение Папе Римскому Франциску, в котором поздравил его с католическим Рождеством. Об этом сообщает в среду агентство IRNA.

"Я надеюсь, что в этот благословенный день <...> последователи веры в единого бога сделают шаг навстречу установлению мира и справедливости на планете", - написал он.

Кроме того, поздравления с католическим Рождеством опубликовал на своей странице в Twitter духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи. "Учение Христа говорит о том, что нужно сохранять праведность и противостоять неблагочестивым силам. Есть надежда, что христиане и мусульмане во всем мире будут придерживаться великих наставлений Христа в своих поступках и действиях", - написал он.

25 декабря Рождество Христово отмечают западные христианские конфессии и ряд поместных православных церквей. В Иране христиане составляют около 1% населения страны, часть из которых празднуют Рождество в декабре. Например, в этот день праздник отмечают ассирийцы-католики.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканИранХаменеи, АлиРоухани, ХасанНовый год и Рождество - 2020
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