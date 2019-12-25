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Папа Римский в рождественском послании призвал к урегулированию конфликта на Украине

Понтифик также пожелал мира сирийскому народу

ВАТИКАН, 25 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в рождественском обращении к верующим призвал к урегулированию конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и на Украине. Его послание "Граду и миру" транслировалось в среду в прямом эфире государственного телевидения Rai.

"Пусть свет от Рождества Христова осветит детей, которые страдают от войн и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира. Мира возлюбленному сирийскому народу. Пусть этот свет вдохновит политиков и международное сообщество на поиск решений, которые бы гарантировали мирное сосуществование народов региона и положили бы конец их страданиям", - обратился Папа Римский к собравшимся на площади Святого Петра.

"Свет Спасителя для возлюбленной Украины, которая стремится к конкретным решениям для установления крепкого мира", - добавил Папа Римский.

"Да, есть мрак в человеческих сердцах, но свет Христа сильнее. Есть мрак в отношениях людей, в семьях, обществе, но свет Христа сильнее. Есть мрак экономических, политических и экологических проблем, но свет Христа сильнее", - провозгласил Франциск.

Отдельное рождественское послание Папа Римский направил политикам Южного Судана, в котором пожелал "мира и процветания, а также братского примирения", сообщила служба печати Святого престола. Франциск предпринимал посреднические усилия в урегулировании конфликта в Южном Судане и выражал пожелание посетить эту страну, а также Ирак. Однако, по словам понтифика, условия для этих визитов пока не сложились. Одним из возможных направлений апостольского визита в 2020 году называют Ливан, переживающий острый внутриполитический кризис.

Теги
Франциск (Папа Римский)УкраинаВатиканИракЛиванСирияКризис в СирииЮжный СуданКризис на Украине
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