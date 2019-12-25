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Новый год и Рождество - 2020

Трамп в Рождество призвал американцев воспитывать в себе культуру понимания и уважения

Особое внимание в своем рождественском послании президент и первая леди уделили американским военнослужащим

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду поздравил сограждан с Рождеством, призвал их воспитывать в себе культуру понимания и уважения.

"Несмотря на то что вызовы, стоящие перед нашей страной, велики, узы, объединяющие нас как американцев, гораздо прочнее. Вместе мы должны стремиться воспитывать культуру более глубокого понимания и уважения - черты, которые ставятся в пример в учении Христа", - говорится в рождественском обращении главы вашингтонской администрации и его супруги Меланьи, распространенном пресс-службой Белого дома.

Особое внимание в своем послании президент и первая леди уделили американским военнослужащим. "Мы должны сделать паузу, чтобы воздать должное смелым мужчинам и женщинам из наших Вооруженных сил, которые продолжают сражаться за наши заветные свободы. Как главнокомандующий я приветствую их службу и благодарю членов их семей за общую жертву в этой благородной миссии, особенно в праздничные дни", - отмечается в обращении.

Теги
СШАНовый год и Рождество - 2020
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