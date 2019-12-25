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МИД РФ призвал Израиль принять меры по гуманизации въездного режима для россиян

Основное внимание дипломаты уделили проблемам, связанным с растущим числом отказов во въезде в Израиль российским гражданам, которые прибывают в страну в безвизовом режиме

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Делегация РФ в составе дипломатов и сотрудников правоохранительных органов на консультациях по консульским вопросам в Западном Иерусалиме призвала израильских партнеров облегчить режим проверки россиян в аэропортах Израиля. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Основное внимание было уделено проблемам, связанным с растущим числом отказов во въезде в Израиль российским гражданам, которые прибывают в страну в безвизовом режиме, - отметили в министерстве. - Призвали израильских партнеров в безотлагательном порядке принять меры по приведению правил пограничного контроля в соответствие с дружественным характером российско-израильских отношений, включая гуманизацию проверочных мероприятий в отношении россиян, прибывающих в международные аэропорты Израиля".

Участники встречи отметили возросшую интенсивность диалога по консульским вопросам и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую активизацию сотрудничества по данной проблематике.

"При этом подчеркивалась необходимость объединения усилий по противодействию торговле людьми, незаконной трудовой миграции и другим видам трансграничной преступности. В данном контексте заявлено о взаимной готовности к более тесной координации между правоохранительными органами двух стран, - резюмировали в российском дипведомстве. - Одним из главных приоритетов остается дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы. В частности, российской стороной было предложено рассмотреть возможность заключения соглашений о реадмиссии и о безвизовых поездках госслужащих по дипломатическим и служебным паспортам. Была достигнута договоренность продолжить работу по упрочению российско-израильских консульских связей и приданию им регулярного характера".

В конце августа дипломатический источник сообщил ТАСС, что израильские власти в первой половине 2019 года не пустили в страну, остановив в зоне пограничного контроля, порядка 3 тысяч россиян. Между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок. По данным Министерства туризма Израиля, страну в 2018 году посетили 316 тысяч туристов из РФ. По этому показателю Россия занимает третье место после США (897 тысяч) и Франции (346 тысяч).

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