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Власти Ирана опровергли сведения об отключении интернета в стране

Не было соответствующего распоряжения, отметили в министерстве информационно-коммуникационных технологий республики

ТЕГЕРАН, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство информационно-коммуникационных технологий Ирана опровергло сообщения ряда СМИ о частичном отключении в среду интернета в стране. Соответствующее заявление разместил на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы ведомства Сейед Джамал Хадиан.

"Сообщение не верное, - написал он. - Не было соответствующего распоряжения ни со стороны министра информационно-коммуникационных технологий, ни судебных властей, ни других компетентных органов".

В среду портал международной группы NetBlocks, которая контролирует кибербезопасность и управление интернетом, сообщил о перебоях с доступом к мобильному интернету в Иране. Отмечалось, что пользователи информируют о проблемах с подключением в разных городах, однако масштаб проблемы еще не установлен. Ряд иностранных СМИ выдвинул предположение, что отключение может быть намеренным и связанным с ростом протестной активности в стране.

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Иран
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