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СМИ: в Багдаде в результате серии терактов пострадали 16 человек

Кто может стоять за организацией взрывов, пока неизвестно

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек получили ранения в серии терактов, совершенных в среду вечером в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Два взрыва прогремели в восточном пригороде столицы Ирака, Мадинат-Садр. Там у местной клиники и футбольной площадки неизвестными были подорваны заминированные мотоциклы, в результате чего пострадали семеро иракцев, в том числе женщина. Она и еще двое раненых отправлены в больницы в тяжелом состоянии.

Пять человек также получили ранения, когда два взрывных устройства сработали в кварталах Эль-Амин и Эль-Маалеф в восточной и западной части Багдада. Еще одна бомба взорвалась в районе Эш-Шааб на севере столицы вблизи оживленного рынка. В этой вылазке пострадали четверо гражданских, один из которых тяжело ранен.

Кто может стоять за этими терактами, пока неизвестно.

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