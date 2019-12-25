СМИ: в Багдаде в результате серии терактов пострадали 16 человек

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек получили ранения в серии терактов, совершенных в среду вечером в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Два взрыва прогремели в восточном пригороде столицы Ирака, Мадинат-Садр. Там у местной клиники и футбольной площадки неизвестными были подорваны заминированные мотоциклы, в результате чего пострадали семеро иракцев, в том числе женщина. Она и еще двое раненых отправлены в больницы в тяжелом состоянии.

Пять человек также получили ранения, когда два взрывных устройства сработали в кварталах Эль-Амин и Эль-Маалеф в восточной и западной части Багдада. Еще одна бомба взорвалась в районе Эш-Шааб на севере столицы вблизи оживленного рынка. В этой вылазке пострадали четверо гражданских, один из которых тяжело ранен.

Кто может стоять за этими терактами, пока неизвестно.