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WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Это направлено на противостояние возможному вмешательству в выборы 2020 года, отмечает издание

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России. Об этом газета The Washington Post сообщила в среду со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц.

По информации издания, американские военные занялись разработкой вариантов противодействия внешним угрозам, чтобы противостоять возможному вмешательству в выборы 2020 года в США. А целью такого противодействия, как отмечает издание, для Вашингтона могут стать представители российского руководства высокого уровня.

В Пентагоне и Киберкомандовании эту информацию комментировать отказались, подчеркивает газета.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдМюллер, Роберт
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