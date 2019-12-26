СМИ: США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР и были против уступок

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. США оказывали в 50-е годы прошлого века давление на Японию в период ведения переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу. Об этом в четверг сообщила газета Asahi Shimbun со ссылкой на попавшие в ее распоряжение рассекреченные документы МИД Японии.

Согласно этим записям, в августе 1955 года во время встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Джоном Даллесом глава МИД Японии Мамору Сигэмицу передал тому бумаги с информацией, касающейся советско-японских переговоров. "Мы были бы рады услышать о мирных переговорах между Японией и СССР", - сказал тогда Даллес. Сигэмицу ответил ему, что к тому моменту особого прогресса достигнуто не было.

В переданных документах были данные о позиции СССР на переговорах, в том числе по территориальному вопросу с Токио и вступлению Японии в ООН. Тогда же на встрече в Вашингтоне Даллес заявил, что Японии не следует идти ни на какие уступки СССР. "Суть в терпении, а уступки являются решительно неправильной мерой. СССР так просто не отдаст однажды приобретенные территории", - сказал госсекретарь.

Исторический контекст

Газета отмечает, что на тот момент США демонстрировали явные признаки беспокойства по поводу распространения коммунистической идеологии и не доверяли администрации японского премьер-министра Итиро Хатоямы, который был настроен вести переговоры с Москвой. Кроме того, на тот момент в стране были сильны антиамериканские настроения в связи с тем, что японская рыболовецкая шхуна в 1954 году оказалась в районе испытания американской водородной бомбы на атолле Бикини.

Тем не менее, к моменту подписания Совместной декларации с СССР под давлением США и натиском в японских политических кругах сторонников жесткой линии в отношении переговоров с Москвой Токио отказался смягчить свои территориальные претензии на южную часть Курильских островов. В результате территориальный вопрос тогда не был урегулирован, заключает издание.

О Совместной декларации

В Совместной декларации от 19 октября 1956 года заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является вопрос принадлежности южной части Курил.