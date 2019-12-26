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Палестино-израильский конфликт

Израильские самолеты поразили объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Ранее в Армии обороны Израиля сообщали о запуске палестинскими радикалами из сектора Газа ракеты по израильской территории

ТАСС, 26 декабря. Самолеты ВВС Израиля поразили в четверг несколько целей в секторе Газа, принадлежащих радикальному движению ХАМАС, в ответ на предпринятую с этой территории атаку на еврейское государство. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

"В ответ на запущенную ранее вечером [25 декабря] из [сектора] Газа по израильским гражданским лицам ракету ВВС Израиля поразили несколько террористических целей в Газе", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

Ранее в среду армейская пресс-служба проинформировала о запуске палестинскими радикалами из сектора Газа ракеты по территории Израиля, которая была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 19 декабря.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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