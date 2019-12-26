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Ситуация на Корейском полуострове

КНДР подвергла критике участившиеся полеты самолетов-разведчиков США у своих границ

В Пхеньяне заявили, что готовы "к любому развитию событий"

СЕУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. КНДР осудила разведывательные полеты авиации ВС США у своих границ. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг интернет-ресурсом народно-демократической республики Arirang meari.

В материале отмечается, что США и Южная Корея в последнее время переключились на "постоянное наблюдение" за военными объектами КНДР и усилили боеготовность. "Мы пристально следим за провокационными действиями враждебных сил. Им стоит иметь в виду, что у нашего терпения есть предел", - отмечается в материале. Его авторы подчеркивают, что Пхеньян "готов к любому развитию событий".

В статье также содержится критика Южной Кореи, которая "в своей политике слепо следует за США". Издание призывает Сеул к сдержанности и предупреждает о возможных "ужасных последствиях" такого выбора.

Три самолета-разведчика ВВС США - Boeing RC-135W, Boeing RC-135S и Boeing E-8C, - а также американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk были замечены в небе над Корейским полуостровом в период между вечером вторника и ранним утром среды, сообщал 25 декабря отслеживающий полеты военной техники сервис Aircraft Spots.

Полеты осуществлялись на фоне опасений по поводу возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет со стороны КНДР в канун Рождества по григорианскому календарю. ВВС США крайне редко проводят полеты сразу нескольких разведывательных самолетов в этом районе.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел народной республики Ли Тэ Сон заявил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя "рождественский подарок". 24 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выяснят, в чем может заключаться "рождественский подарок" со стороны КНДР, и успешно справятся с ним.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяТрамп, Дональд
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