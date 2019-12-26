Разведывательные самолеты ВВС США совершили два полета над Корейским полуостровом

СЕУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Cамолет-разведчик Boeing RC-135S ВВС США совершил полет в районе границы Республики Корея и КНДР. Об этом в четверг сообщил отслеживающий военные полеты сервис Aircraft Spots на своей странице в Twitter.

По его данным, самолет вылетел с американской базы на Окинаве и совершал полет в районе восточного побережья КНДР. Параллельно задачу в воздухе над Корейским полуостровом выполнял самолет-разведчик Boeing E-8C.

ВВС США участили полеты разведывательной авиации в районе Корейского полуострова с ноября этого года на фоне обострения отношений с КНДР, которая осуществила серию ракетных пусков. В декабре Пхеньян сообщил о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян будет использовать их результаты для сдерживания ядерных угроз США.

Зарубежные эксперты на основе анализа спутниковых снимков предположили, что были испытаны новые двигатели для межконтинентальных баллистических ракет или ракет космического назначения.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. В случае провала в КНДР пообещали сделать США "рождественский подарок", не пояснив, что под этим имеется в виду.