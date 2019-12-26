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СМИ: США уже не требуют от Южной Кореи $5 млрд на совместные военные расходы

По данным издания Chosun Iibo, окончательное соглашение между двумя странами может быть заключено в феврале 2020 года

СЕУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. США пересмотрели свою позицию на переговорах о разделении военных расходов с Южной Кореей, отказавшись от требования о пятикратном увеличении ее взносов. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщила в четверг газета Chosun Ilbo.

По ее данным, "стороны начали сближать позиции и теперь обсуждают небольшое увеличение суммы южнокорейских выплат" за содержание воинского контингента США в стране. Дипломат отметил, что окончательное соглашение между двумя странами может быть заключено в феврале 2020 года.

По его словам, американская сторона пришла к пониманию, что требование увеличения выплат до почти $5 млрд "чрезмерно", и теперь речь идет об их повышении только на 10-20%, а также увеличении закупок Южной Кореей американских вооружений.

С приходом к власти в США президента Дональда Трампа Вашингтон стал настаивать на повышении доли взносов Сеула на содержание американского контингента в Республике Корея. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 915 млн долларов. В ноябре Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд. Стороны провели несколько раундов переговоров, однако все они закончились без заключения соглашения.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне. В настоящее время на юге Корейского полуострова дислоцированы 28,5 тыс. американских военных.

Теги
СШАРеспублика КореяТрамп, Дональд
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