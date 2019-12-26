Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве Турции и Ливии

АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом свидетельствует публикация в четверг в правительственном вестнике Resmi gazete. Таким образом, со стороны Турции документ окончательно ратифицирован.

Ранее соглашение получило одобрение парламента и Комиссии по международным делам Турции.

Соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии было подписано в Стамбуле 28 ноября. Оно предусматривает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию со стороны Греции.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Хафтар объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу". Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военными грузами из Турции.