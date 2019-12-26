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Порошенко и еще 80 депутатов Рады за прогулы лишили выплат на более 3 млн гривен

В Верховной раде также сообщили, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце года будут списаны в доход госбюджета
Депутат Верховной рады Петр Порошенко AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Депутат Верховной рады Петр Порошенко
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Бывшего президента Украины, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко, главу партии "Слуга народа" и заместителя председателя одноименной фракции Александра Корниенко и еще 79 депутатов лишили права на возмещение расходов на общую сумму более 3 млн гривен ($125 тыс.) из-за прогулов. Об этом сообщило информационное управление Рады.

"В соответствии с распоряжением главы Верховной рады Украины от 13 декабря 2019 года "О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года" прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 млн 60 тыс. ", - говорится в ответе управления на запрос издания УНН.

Отмечается, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце текущего года будут списаны в доход государственного бюджета. Сейчас выплаты депутату Рады, связанные с осуществлением полномочий народного избранника, составляют около 30 тыс. гривен ($1250).

12 сентября Верховная рада приняла закон о лишении народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы. Согласно закону, депутату не возмещаются расходы за календарный месяц на осуществление депутатских полномочий в случае, если он без уважительных причин не участвовал в работе трети пленарных заседаний или половине заседаний комитетов.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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