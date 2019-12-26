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Подготовка к 75-летию Победы
Обновлено 

Додон приедет на 75-летие Дня Победы в Москву

В параде Победы также примут участие молдавские военные - почетный караул президента
Президент Молдавии Игорь Додон Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Молдавии Игорь Додон
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить торжества в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая. Об этом глава республики сообщил корреспонденту ТАСС в четверг.

"Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду. Также в параде Победы примут участие и наши военные - почетный караул президента", - уточнил он.

Великая Отечественная война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей, а шествие "Бессмертного полка" традиционно возглавляет сам глава государства. В этом году республика отметила 75-летие освобождения от фашизма, к этой дате по инициативе президента страны были восстановлены памятники, оказана помощь ветеранам, снят документальный фильм о знаменитой Ясско-Кишиневской операции.

Теги
РоссияМолдавияДодон, ИгорьПодготовка к 75-летию Победы
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