Додон приедет на 75-летие Дня Победы в Москву

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить торжества в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая. Об этом глава республики сообщил корреспонденту ТАСС в четверг.

"Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду. Также в параде Победы примут участие и наши военные - почетный караул президента", - уточнил он.

Великая Отечественная война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей, а шествие "Бессмертного полка" традиционно возглавляет сам глава государства. В этом году республика отметила 75-летие освобождения от фашизма, к этой дате по инициативе президента страны были восстановлены памятники, оказана помощь ветеранам, снят документальный фильм о знаменитой Ясско-Кишиневской операции.