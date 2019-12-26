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Убийство Павла Шеремета

На Украине опубликован полный текст разговора о "сакральной жертве" по делу Шеремета

Как сообщил автор публикации стенограммы адвокат Владислав Добош, в разговоре речь идет о волонтере Марусе Зверобой
На месте взрыва автомобиля, в котором находился журналист Павел Шеремет, 20 июля 2016 года Максим Паб/ТАСС
Описание
На месте взрыва автомобиля, в котором находился журналист Павел Шеремет, 20 июля 2016 года
© Максим Паб/ТАСС

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Адвокат Юлии Кузьменко, которой предъявлено обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета, опубликовал полный текст ее разговора о поиске новой "сакральной жертвы" для дестабилизации ситуации на Украине. Как сообщил автор публикации стенограммы адвокат Владислав Добош, в разговоре идет речь о волонтере Марусе Зверобой, которая оказалась в центре внимания спецслужб из-за угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского, при этом "о Шеремете упоминаний нет".

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Министерство внутренних дел Украины 12 декабря обнародовало часть записи разговора обвиняемой. В ходе беседы собеседница Кузьменко говорила о том, что "нужен герой-жертва". "Герои у нас были разные, нам нужна она. Нам нужна героиня. Потому что попсовый персонаж "Слуги народа" можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой", - добавила она и предложила "использовать момент", когда "прессуют" известного волонтера Марусю Зверобой после ее угроз в адрес Зеленского. Во время беседы говорилось о покушении на Зверобой и похищении ее детей, что повлекло бы за собой "бучу" в обществе или "активные действия" со стороны "сакральной жертвы".

Адвокат Кузьменко в этой связи отметил, что данный разговор не является предметом обвинения его подзащитной, а был опубликован следствием с целью негативной характеристики подозреваемой. "И пусть мне кто скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где тут Шеремет? Вопрос - кому это выгодно?" - отметил Добош, комментируя размещенную на его странице в Facebook стенограмму.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко, а Дугарь был назначен круглосуточный домашний арест. Ранее суд отклонил апелляцию об изменении меры пресечения Антоненко и Кузьменко, отставив их под стражей. По версии следствия, именно Кузьменко установила в машине журналиста взрывное устройство.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни проживал и работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработала бомба.

Теги
УкраинаУбийство Павла Шеремета
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