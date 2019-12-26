Эрдоган сообщил, что в январе попросит парламент Турции разрешить отправку военных в Ливию

ТАСС, 26 декабря. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в январе, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию. Об этом он сообщил в четверг во время выступления в Анкаре, которое транслирует телеканал NTV.

"Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение [со стороны Триполи об отправке войск], то мы его примем", - сказал он. При этом Эрдоган указал, что "в отсутствие запроса из Триполи военные никуда не поедут".

"Мы окажем любую поддержку администрации в Триполи, которая ведет борьбу с мятежным генералом, за которого выступают некоторые европейские и арабские страны. Они помогают ему, а мы на стороне законного правительства Ливии", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также коснулся подписанного 28 ноября с Триполи меморандума о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию со стороны Греции. "Этот документ вступил в силу. Наша цель не забрать у кого-то его право в Средиземном море, а предотвратить узурпацию наших прав. Нас хотели ограничить только границами нашего побережья. Это соглашение полностью законно", - заявил он.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу". Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции во внутренние дела Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.