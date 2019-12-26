{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган сообщил, что в январе попросит парламент Турции разрешить отправку военных в Ливию

При этом президент Турции подчеркнул, что "в отсутствие запроса из Триполи военные никуда не поедут"

ТАСС, 26 декабря. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в январе, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию. Об этом он сообщил в четверг во время выступления в Анкаре, которое транслирует телеканал NTV.

"Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение [со стороны Триполи об отправке войск], то мы его примем", - сказал он. При этом Эрдоган указал, что "в отсутствие запроса из Триполи военные никуда не поедут".

"Мы окажем любую поддержку администрации в Триполи, которая ведет борьбу с мятежным генералом, за которого выступают некоторые европейские и арабские страны. Они помогают ему, а мы на стороне законного правительства Ливии", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также коснулся подписанного 28 ноября с Триполи меморандума о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию со стороны Греции. "Этот документ вступил в силу. Наша цель не забрать у кого-то его право в Средиземном море, а предотвратить узурпацию наших прав. Нас хотели ограничить только границами нашего побережья. Это соглашение полностью законно", - заявил он.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу". Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции во внутренние дела Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.

Теги
ТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Правозащитники сообщили о приговорах участникам акций против интеграции Белоруссии с РФ
Нескольким участникам несанкционированных акций суды назначили административные аресты и штрафы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС