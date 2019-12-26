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В СФ заявили, что в ОБСЕ и СЕ направлены письма в защиту "Спутника"

Совет Федерации призывает повлиять на власти Эстонии с целью прекращения попыток ограничить работу агентства

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации направил представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович письма, в которых призывает их повлиять на власти Эстонии с целью прекращения попыток ограничить работу агентства "Спутник" (входит в МИА "Россия сегодня"). Об этом ТАСС в четверг сообщил глава временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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"По поручению председателя Совета Федерации [Валентины Матвиенко] подготовлены обращения к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович. В письмах мы призываем в ближайшее время оказать влияние на власти Эстонии с целью прекращения угроз в адрес журналистов и попыток ограничить деятельность агентства "Спутник", - пояснил Пушков, уточнив, что письма была направлены адресатам в четверг.

Как пояснил сенатор, в письмах Совфед в том числе обращает внимание на "заведомо ложную трактовку" персональных санкций Евросоюза. Авторы письма ссылаются на регламент Совета Евросоюза от 17.03.2014, в соответствии с которым персональные санкции против генерального директора МИА "России сегодня" Дмитрия Киселева распространяются только на его личные финансовые средства. При этом, обращает внимание Пушков, МИА "Россия сегодня" и "Спутник" не являются собственностью Киселева.

Пушков также добавил, что российские делегации будут поднимать вопрос о давлении на журналистов эстонского бюро "Спутник" на сессиях Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Первое заседание очередной сессии ПАСЕ пройдет в Страсбурге уже в конце января.

Ситуация вокруг эстонского бюро "Спутника" обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам "Спутника" уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на "Спутник" в Эстонии удивительным цинизмом. Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.

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