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Эксперт: США навязывают Черногории законопроект о свободе вероисповедания

Эта инициатива не имеет ничего общего с нормами западной демократии, считает политолог Игор Дамьянович

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви (СПЦ), навязывается Черногории со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в комментарии ТАСС черногорский журналист и политолог Игор Дамьянович.

"Помимо внутренних мотивов существует внешний мотив, навязывающий принятие этого закона. В этом заинтересованы США, потому что закон может стать прецедентом для применения этого механизма в Косове и Метохии, правительство непризнанного Косова могут призвать принять такой закон и изъять монастыри и церкви, средневековые сокровища сербской культуры в Косове", - полагает Дамьянович.

"Очень показательно, что месяц назад в Черногорию приезжал Сэм Браунбек, бывший сенатор и губернатор штата Канзас, с 1 февраля 2018 года занимающий пост посла США по вопросам международной религиозной свободы, - отметил он. - Не является тайной, что этот человек был очень активен в углублении церковного раскола на Украине, я считаю, что, несмотря на его примирительные публичные заявления, этот визит ускорил принятие закона о вероисповедании".

По словам эксперта, законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" преследует цель сделать церкви, монастыри и другие религиозные объекты, построенные до 1920 года, государственной собственностью с последующей передачей "Черногорской православной церкви", которая не является канонически признанной. "Принимаемый закон даст правовые рамки изъятию в государственную собственность имущества Сербской православной церкви, а точнее, ее Черногорско-Приморской митрополии. То есть единственной канонической церкви, имеющей верующих, - указал он. - Так называемая черногорская церковь - раскольничья, у нее нет ни авторитета в народе, ни верующих, ни серьезного духовенства".

По словам Дамьяновича, законопроект о вероисповедании "не имеет ничего общего с нормами западной демократии". "Дело в том, что последние 30 лет после падения коммунистического режима церкви в Черногории обновляются, растет число прихожан. При этом церковь ведет себя очень последовательно и ответственно по отношению к тем сокровищам, которыми она располагает. С другой стороны, государство, заведующее музеями, утратило 20 тыс. экспонатов в одном лишь Народном музее Черногории. Обновление церквей, рост числа верующих, сохранение сокровищ культуры кому-то очень мешает", - считает он.

По его словам, власти не начнут сразу применять закон, а подождут результатов выборов. "Я думаю, что в случае победы на выборах власти начнут применять закон не ранее, чем через год", - считает эксперт. Однако впоследствии закон станет одним из основных инструментов притеснения СПЦ, считает Дамьянович.

"Черногорский томос"

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Несмотря на протесты верующих, законодательный комитет парламента Черногории признал конституционным законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В четверг в Скупщине (однопалатном 81-местном парламенте Черногории) пройдет заседание, на котором, по всей вероятности, закон будет принят. Для утверждения документа необходимо простое большинство.

11 декабря в Белграде покушению подверглись видный общественный деятель Миодраг Дака Давидович и епископ Будванско-Никшичский Иоанникий, которые активно противостоят стремлению черногорских властей создать в стране раскольническую "Черногорскую православную церковь" по украинскому сценарию. В результате покушения Давидович был ранен.

Теги
УкраинаСШАЧерногорияСербияДжуканович, Мило
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