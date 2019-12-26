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В Минске организатора акций против интеграции с Россией арестовали на 15 суток

Белорусский оппозиционер Павел Северинец подвергнут административному аресту

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Белорусский оппозиционер Павел Северинец подвергнут административному аресту на 15 суток за организацию и проведение несанкционированных акций против интеграции с Россией. Об этом в четверг сообщила супруга активиста.

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"Павел Северинец отбывает 15 суток на Окрестина (центр изоляции правонарушителей в Минске - прим. ТАСС)", - написала Ольга Северинец в Facebook.

Она сообщила, что в первой половине дня в четверг ее супруг был задержан сотрудниками ОМОНа на выходе из дома, откуда был доставлен сначала в Центральный РУВД, а затем в суд Фрунзенского района Минска. По данным правозащитников, суд обязал Северинца выплатить штраф в размере 1 275 белорусских рублей (около $607).

23 декабря оппозиционер был осужден на 15 суток ареста за организацию несогласованных с властями массовых акций, но отпущен домой с предупреждением о недопустимости проведения подобных мероприятий.

В четверг районные суды Минска наказали штрафами порядка 20 участников несанкционированных акций против белорусско-российской интеграции. Штрафы составили от 765 до 1275 белорусских рублей (от $364 до $607). Одна из активисток оппозиции Елена Толстая приговорена судом Московского района Минска к пяти суткам ареста и штрафу в размере 1275 белорусских рублей.

Несанкционированные акции противников интеграции Белоруссии и России прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря. Собравшиеся в центре столицы Белоруссии на Октябрьской площади участники мероприятия протестовали против интеграции двух государств. Акции продолжались также шествиями по центральным улицам Минска. Правоохранительные органы не вмешивались в ход этих несанкционированных акций, предупреждая их участников о необходимости соблюдения законодательства о проведении массовых мероприятий.

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