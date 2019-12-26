Украина подписала контракт о поставке из США второй партии комплексов Javelin

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Украина договорилась с США о поставке второй партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко на брифинге в четверг.

"В течение четвертого квартала Минобороны заключило контракт на поставку второй партии ПТРК Javelin", - сказал он. По словам Петренко, украинские Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают также ПТРК отечественного производителя.

Говоря о поставках вооружения из-за рубежа, он проинформировал о том, что в 2019 году Киев реализовал два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, один контракт - с агентством НАТО по поддержке и поставке.

Замглавы оборонного ведомства сообщил также, что в ВСУ в этом году поступило значительное количество вооружения разных типов. "Это БПЛА оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте, автоматизированный комплекс управления артиллерией, радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы", - уточнил он.

Комплексы Javelin уже стоят на вооружении ВСУ. В начале года Украина получила от США 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет ПТРК Javelin на общую сумму $47 млн.