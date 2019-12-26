Трамп заявил, что процедура импичмента серьезно затруднила работу с иностранными лидерами

"Несмотря на весь огромный успех, который имела наша страна за последние три года, значительно усложняет ведение дел с иностранными лидерами (и другими) тот факт, что мне приходится постоянно защищаться от праздных демократов и их аферы с импичментом. Плохо для США!" - написал Трамп.

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Начатая демократами процедура импичмента серьезно затруднила президенту США Дональду Трампу возможность работать с иностранными лидерами. Об этом глава вашингтонской администрации написал в четверг на своей странице в Twitter .

24 сентября Палата представителей Конгресса объявила о запуске процедуры импичмента в отношении американского президента. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

На прошлой неделе Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Ричард Никсон (в 1974 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.