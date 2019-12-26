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Земан призвал к развитию атомной энергетики и предостерег от усиления зеленой идеологии

Возобновляемые источники энергии не могут обеспечить растущие потребности экономики, считает президент Чехии

ПРАГА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в четверг заявил, что считает необходимым строительство новых энергоблоков на национальных АЭС, а также предостерег от излишнего увлечения дискуссиями о глобальном изменении климата, которые, по его словам, могут нанести ущерб благосостоянию жителей республики и всего Евросоюза.

"Мне жаль, что, согласно [одобренному 16 декабря чешским правительством и] рассчитанному на 30 лет "Национальному инвестиционному плану", строительство новых энергоблоков [на национальных АЭС] несколько задерживается", - отметил Земан в своем рождественском послании согражданам, которое транслировали местные телеканалы и радиостанции. "Возобновляемые источники энергии нестабильны. Солнце иногда светит, а иногда не светит. Ветер иногда дует, а иногда нет", - сказал он.

Президент подчеркнул, что возобновляемые источники энергии не могут обеспечить растущие потребности чешской экономики. Так, например, солнечные электростанции дают лишь 3% электроэнергии в республике, получают многомиллиардные дотации из госбюджета и являются нерентабельными.

"Думаю, что [происходящие в мире] дискуссии по поводу [глобальных] изменений климата перерождаются в новую религию, - отметил Земан. - На нашей планете уже миллионы лет чередуются периоды тепла и холода. Не уверен, что решающим фактором [происходящего] глобального потепления является [промышленная] деятельность человека, а не законы природы и Вселенной".

В связи с этим он предостерег от усиления "зеленой идеологии" в Евросоюзе, так как если руководящие органы ЕС будут активно продвигать основанные на ней энергетические проекты, то стоимость электроэнергии в странах сообщества резко возрастет. Вследствие этого промышленные предприятия перенесут производство в страны, где энергия будет стоить дешевле. "Из Евросоюза [в этом случае] получится экологический музей под открытым небом, жизненный уровень жителей которого снизится", - подчеркнул Земан.

В Чехии действуют две АЭС - "Темелин" и "Дукованы". Обе они были возведены при содействии Москвы: Советский Союз и Чехословакия подписали соответствующий договор в 1970 году. "Национальный инвестиционный план", который упомянул Земан, предусматривает строительство по новому энергоблоку на каждой их них. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляя данный документ 16 декабря, сообщил, что каждый из этих энергоблоков обойдется в среднем в 150 млрд крон (€6 млрд). На АЭС "Дукованы" работы по строительству дополнительного энергоблока начнутся в 2029 году. По АЭС "Темелин" сроки пока не установлены.

Теги
Земан, МилошЧехияБабиш, Андрей
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