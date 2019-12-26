Японский телеканал по ошибке сообщил о запуске ракеты в КНДР

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Японский телеканал NHK ошибочно сообщил в четверг о ракетном запуске в КНДР. Через некоторое время сообщение было удалено с его сайта.

Телеканал выпустил срочное сообщение в 00:22 в пятницу по местному времени (18:22 мск четверга). В нем говорилось, что ракета после зафиксированного запуска упадет к востоку от мыса Эримо (северная префектура Хоккайдо). Аналогичное уведомление было направлено пользователям мобильного приложения NHK.

Через несколько минут телеканал удалил сообщение с сайта и затем дополнительно уведомил о том, что оно было ошибочным. Также спустя полчаса NHK прервал эфир для того, чтобы сообщить об ошибке и принести извинения.

Аналогичный случай произошел в феврале прошлого года. Тогда телеканал сообщил, что в направлении Японии из КНДР запущена баллистическая ракета. NHK также со ссылкой на правительственную систему экстренного оповещения J-Alert призвал население к экстренной эвакуации. Тревога была отменена только через пять минут, что вызвало шквал возмущения в Японии.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. В случае провала в КНДР обещали сделать США "рождественский подарок", не пояснив, что под этим имеется в виду.